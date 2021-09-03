تمكنت مباحث تموين القاهرة من ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة بالقاهرة خلال الحملات التموينية المستمرة وتستهدف مكافحة الغلاء بالأسواق وضبط السلع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي مخالفات رفع الأسعار أو ترويج سلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 525 محضر مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتشغيل مخبز دون ترخيص، كما تم تحرير 76 محضر مخالفة تتعلق بعدم إعلان الأسعار، بيع أكثر من المقررات التموينية.

كما تم تحرير 20 مخالفة بيع أكثر من السعر الرسمي، توقف محطات بنزين دون إذن، كما تم ضبط 8 طن سكر 7.254 طن لحوم 4.960 طن كبدة، 3 طن مصنعات لحوم 2 طن جبن 1.5 طن دقيق 1.004 طن دواجن، 720 لتر زيت طعام.