شقيق ضحية «خناقة كرداسة» يكشف تفاصيل الواقعة

استمع رجال المباحث بالجيزة، لأقوال شقيق صاحب سوبر ماركت، لقي مصرعه خلال مشاجرة في كرداسة.

واشار إلى أن جزار ووالده تشاجرا مع شقيقه، وتدخل للدفاع عنه، وخلال المشاجرة سدد الجزار طعنة لشقيقه، مما أسفر عن مقتله، كما أصابه أيضا بجرح برقبته ويده.

ووجه شقيق القتيل اتهاما للجزار ووالده بالاعتداء عليهما، مما أسفر عن إصابته، ومقتل شقيقه، بسبب اتهام والد الجزار له بسرقة قطع خردة من منزله.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسحر الجريمة، وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليه، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

واعترف الجزار المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت، بقتله المجني عليه، وروى تفاصيل الجريمة، قائلا إن والده يعمل في بيع الخردة، ويحتفظ بقطع منها بمسكنه، وفوجئ أن والده اتهم عاملا في سوبر ماركت "شقيق القتيل"، بسرقة قطع من الخردة.

وأضاف الجزار المتهم، أن خلافات نشبت بين والده وبين عامل السوبر ماركت وشقيقه القتيل، بسبب قطع الخردة المسروقة، ونشبت بينهم مشاجرة، مما دفعه لمناصرة والده والتشاجر ضد الطرف الآخر، وخلال المشاجرة اعتدى المتهم على صاحب السوبر ماركت بسكين مما أسفر عن مقتله.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم التحفظ عليه، كما تبين إصابة شقيق القتيل بجروح.

وتبين من خلال مناظرة رجال المباحث لجثة القتيل، إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، أدى إلى وفاته، كما أصيب شقيقه بجرح بالرقبة واليد اليسرى.

وكشفت تحريات ضابط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل مقتل صاحب سوبر ماركت على يد جزار في كرداسة، حيث تبين أن والد المتهم اتهم شقيق المجني عليه بسرقة قطع خردة من منزله، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، أدت إلى اعتداء الجزاء على صاحب السوبر ماركت بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

وتوصلت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليه يدعى "خ.ر" صاحب سوبر ماركت في إحدى قرى كرداسة، ويعمل شقيقه "م" بصحبته في السوبر ماركت، نشبت بينهما مشاجرة وبين "ع.ع" عامل خردة، وابنه "م" جزار، بسبب اتهام عامل الخردة لشقيق المجني عليه بسرقة قطع خردة من مسكنه، بالإضافة إلى خلاف على مبلغ مالي.

وخلال المشاجرة اعتدى الجزار على صاحب السوبر ماركت بسلاح أبيض، وطعنه بصدره، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة.