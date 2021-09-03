ضبط عصابة سرقة «حقائب السيدات» في الشرقية

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب “الخطف”.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (إحدى السيدات) مصابة بكسور وخدوش، بأنها حال سيرها بدائرة المركز قام مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالاصطدام بها وإحداث إصابتها واستوليا على حقيبة يدها وبداخلها (هاتفها المحمول ، مبلغ مالى ، متعلقات شخصية).

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (عاطلان، لهما معلومات جنائية مسجلة ، مقيمان بدائرة مركز مشتول السوق).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (هاتف محمول - توك توك "بدون لوحات معدنية" - سلاح أبيض) وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة وتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف" وأعدا لذلك دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قاما باستعارتها من (أحد الأشخاص) ، وأضافا بتصرفهما بالبيع فـى الهاتف المستولى عليه (لأحد الأشخاص "محدد" ) أمكن ضبطه والهاتف المبلغ بسرقته وقرر بعدم علمه كونه بأنه من متحصلات سرقة ، أمكن ضبط مالك الدراجة النارية المستخدمة.

بمواجهته قرر بعدم علمه باستخدامها فـى إرتكاب الواقعة كما اعترفا بارتكابهما واقعة خطف حقيبة يد (إحدى السيدات) وبداخلها ( 2 هاتف محمول ، بعض الأوراق الخاصة بها ) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.