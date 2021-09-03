القليوبية تكشف عدد الحاصلين على لقاح «كورونا» حتى الآن

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، استمرار أعمال تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المختلفة، بمراكز التطعيم النتشرة على نطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى الآن، 260156 مواطنًا، فيما بلغ إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية 93408 مواطنًا، ليصل إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعتين 353564 مواطنًا.

وأوضح مدير مديرية الصحة بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المراكز المخصصة لتقديم لقاح كورونا للمواطنين 22 مركزا لتطعيم المواطنين، بالإضافة إلى 10 مراكز طبية لتطعيم المسافرين، وذلك تيسيرا علي المواطنين من مشقة السفر، والانتقال من المدن إلى الأخرى لتلقى اللقاح، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة على مستوى قرى ومدن المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية، وخطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالقليوبية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وشددت المديرية علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.