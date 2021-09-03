ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بكفر الشيخ

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات .

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر "حاصل على دبلوم" - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والقيام بالوساطة فى مجال استخراج مصدرات الأحوال المدنية من خلال التواصل مع المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمهن مغايرة للحقيقة، والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى لإجراءات السفر، وكذا تراخيص قيادة "مزورة"، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة للتقدم بها ضمن استمارات استخراج بطاقات الرقم القومى نظير حصولهما على مبالغ مالية.. بالإضافة إلى قيامهما بالتقدم إلى استخراج بطاقات رقم قومى لشخصين بمهنة "سائق" بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور، وبمخاطبة الجهة المعينة أفادت بأن التراخيص غير مسجلة "مزورة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافهما وأمكن ضبط المتهم الثانى، وعثر بحوزته على (هاتف محمول – جهاز كمبيوتر – جهاز لاب توب "بفحصه تبين احتوائه على مستندات منسوب صدورها لعددمن الجهات الحكومية المختلفة - عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية – مجموعة من "جوازات السفر – شهادات الميلاد - عقود عمل - دفاتر إيصالات أمانة – استمارات صرف رواتب) وكذا مبالغ مالية "عملة محلية وأجنبية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأضاف بأن الأدوات المضبوطة لاستخدامها فى عملية التزوير، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالنقد.