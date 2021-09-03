متابعات دورية لأعمال الرصف والتطوير بالمنوفية

تابع رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الغزل، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس النهائية بالشارع وتركيب البلدورات المضيئة وبلاط الإنترلوك بالأرصفة وبلاعات الأمطار وجارى الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية وتركيب بلاط البازلت بين الفواصل المضيئة وتركيب أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر حضارى بالشارع ، كما تم متابعة أعمال الرصف وتركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى بشارع صبرى أبو علم مع تقاطع عاطف السادت ، فضلا عن متابعة أعمال الرصف بشارع القللى المتفرع من شارع الجلاء البحرى ورفع نواتج الأسفلت المتهالك بشارع يحيى مع شارع حمدى أبو اليزيد وصبرى أبو علم ، وذلك يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق العشوائية والغير مخططه لتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

متابعات دورية لأعمال الرصف



كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال الرصف بمدخل قرية أجهور الرمل بطول 1كم وكذا متابعة أعمال صب الأرضية الخرسانية بالأرصفة الجانبية بشارع الجلاء تمهيدا لتركيب بلاط الإنترلوك تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وفى الشهداء ، أفاد رئيس الوحدة المحلية متابعته لأعمال الرصف بشارع طلعت حرب بطول 800 متر تنفيذ هيئة الطرق والكبارى، فضلا عن البدء فى رصف عدد (10) شوارع أخرى بنطاق المدينة.

متابعات دورية لأعمال الرصف



وفى سياق متصل تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال تكسير الأسفلت وقطع الفرمة بشارع مصرف كفر الباجور بطول 2800م و شارع خلف تحسين البيئة بطول 200 م وشارع أبو شوشة بطول 204م وشارع ممدوح سعفان 168م، بالإضافة إلى أنه جارى أعمال قطع الفرمة بشوارع طلعت عجور وأحمد ناشئ وأبو عيسى ، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لرفع تجمعات الأتربة من جانب النيوجرسى بطريق الباجور - شبين الكوم بقرية كوم الضبع.

متابعات دورية لأعمال الرصف



هذا وفى مركز منوف ، تابع رئيس الوحدة المحلية إستكمال أعمال الرصف بطريق مفارق سنجرج - شنوفه بطول 6كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى فضلا عن متابعه أعمال ترميم ورفع كفاءة مداخل الشوارع الفرعية بين شارع جادو وشارع عياده وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع ، مؤكدا على أن أعمال الرصف تسير علي قدم وساق وفق الخطة الموضوعة والجداول الزمنية المقرر .

متابعات دورية لأعمال الرصف



يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية منذ توليه حقيبة المحافظة وإهتمامه بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتى تقع علي رأس أولوياته ، حيث تم العمل في ثلاث محاور رئيسية وهى رصف الطرق وتحسين البيئة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وشهدت المحافظة تطوراً كبيراً في رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بنطاق وحداتها المحلية فضلاً عن تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات .

متابعات دورية لأعمال الرصف

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومن أهمها أعمال رصف الطرق باعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة لدفع عملية التنمية المستدامة

متابعات دورية لأعمال الرصف

متابعات دورية لأعمال الرصف

متابعات دورية لأعمال الرصف

متابعات دورية لأعمال الرصف

متابعات دورية لأعمال الرصف

متابعات دورية لأعمال الرصف