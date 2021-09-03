«صدقي» يطالب الحكومة بإعادة تقييم تجربة تطوير الميادين بتبرعات

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طالب معتز صدقي، نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بضرورة إعادة النظر والتقييم فى تجربة قيام الشركات ورجال الأعمال والمحلات بتطوير وتجميل الميادين مقابل الإعلان عن الشركة ونشاطها بالميدان المطور فى ظل عدم المتابعة الجادة والفنية من قبل المحليات لأعمال التجميل والتطوير ومدى ملائمته للموقع الجغرافى وقيمة المكان.

وأكد صدقي أن الفترة الماضية قد شهدت انتقادات واعتراضات من قبل المواطنين تجاه قيام بعض الشركات والمحلات التى أعلنت قيامها بأعمال التطوير فى بعض الميادين، وأسفرت التجربة عن تشويه الميادين المصرية بوضع تماثيل قبيحة الشكل وسيئة التصميم مشوهة بصريًا، مطالباً بضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة المعنية والفنية المختصة وفى مقدمتها جهاز التنسيق الحضارى، لاختيار ما يتناسب مع المكان والميدان المراد تطويره وتجميله.

وأشار نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية، إلى أن هذه التجربة كان آخر ثمارها غير الناضجة ما تم بميدان شارع النصر بالمعادى الجديدة، حيث فوجئوا المواطنين بتطوير وتجميل الميدان - دون الرجوع لوزارة الثقافة باعتبارها المعنية بشأن التجميل والتطوير، بصورة أشبه بالمسخ ووضع الشركة المعلنة لمجسمات لا تتفق ولا تليق بطبيعة منطقة المعادى والتى لها طبيعة حضارية خاصة وهو ما دعا العديد من المواطنين للتعبير عن إستيائهم وسخريتهم من هذه الفكرة التى قدمها المعنيين بأعمال التطوير، مؤكدا أن ما شهدته ميادين مصر أخيرا من تشويه حقيقى يضر سمعة مصر الفنية.

طالب معتز صدقي، بالتمسك بمبادرة "المشروع الوطنى لتطوير ميادين مصر" التى اطلقتها من قبل وزارة الثقافة لتطوير وتجميل الميادين بحيث يمكن بالفعل ان تجعلها منبعا للنحت والنحاتين، وهو ما سيؤدى لوقف فوضى التجميل التى تقوم بها المحليات دون الرجوع للمتخصصين المسئولين عن التجميل الحقيقى والمتمثلين فى قطاع التنسيق الحضارى وقطاع الفنون التشكيلية،ومؤكداً أن تجميل الميادين العامة لا يتوقف فقط على وضع تمثال، إنما يستند إلى مراجعة التخطيط العمرانى التابع لكل محافظة أو حى، حتى يتم تجميل الميادين العامة بشكل حضارى وفنى.

وشدد صدقى على أن وضع مثل هذه المجسمات والتماثيل الممسوخة المشوّهة فى الميادين العامة والشوارع يمثل خطرًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة، وتمثل إهانة كبيرة فى حق الشعب والشارع المصري، مؤكدًا ضرورة الرجوع لوزارة الثقافة لحماية التراث والحضارة المصرية من التشويه الذى شهدته بعد إقامة النماذج المشوهة للتماثيل الأثرية والتاريخية وغير الخاضعة للتقييم العلمى أو المعايير السليمة.

ودعا نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية إلى تفعيل القوانين والقرارات الوزارية لوقف هذه الظاهرة والتى تشير إلى فساد الإدارات الهندسية فى المحليات، والتى سمحت لكل من "هبّ ودبّ" من عديمى الموهبة والفن، بوضع تماثيل وأعمال نحتية فى الميادين والشوارع العامة، مشيراً إلى عدم الاستعانة بالكليات الفنية أو الجهات المتخصصة فى الاستشارة لإقامة التماثيل فى الميادين يُعد جريمة حضارية، وأن قدرة البعض على اختراق المجال العام والقيام بعمليات التشويه تلك، يُعد كارثة وجريمة لا تُغتفر، سواء بتماثيل أو إعلانات.