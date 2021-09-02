«سوبر داون» يتوج بجائزة أفضل فيلم وثائقي فى مهرجان «أنديكس» بأمريكا

فاز الفيلم المصري «سوبر داون» للمخرج أسامة شعبان بجائزة أفضل فيلم وثائقي في الدورة الـ11 من مهرجان «أنديكس» للأفلام الدولية، الذي أقيم مؤخرا بمدينة لوس أنجلوس بالولات المتحدة الأمريكية.

وقال أسامة شعبان مخرج الفيلم، أنه سعيد وفخور بحصول فيلمه على هذه الجائزة الكبيرة التى تعتبر تكريما للفن العربي من مهرجان دولي كبير، موضحا أن الفيلم حظى بالمشاركة أيضا في عدة مهرجانات مهمة كان أبرزهم مهرجان القدس السينمائي الدولي وحصل في دورته الماضية على جائزة أفضل سيناريو، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان الهند الدولي للفيلم القصير.

وأضاف أن فيلم «سوبر داون» يدعم فكرة دمج أصحاب متلازمة داون في المجتمع، ويسعى لتغير نظرة المجتمع السلبية تجاه هؤلاء الأشخاص على أنهم مختلفين ولا يملكون من القدرات العقلية والإبداعية التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم، مؤكدا أن الفيلم لديه رسالة أساسية وهو تصحيح هذا المفهوم الخاطئ، وذلك من خلال تقديم نماذج موجودة في المجتمع من أصحاب القدرات الخاصة محققين انجازات وبطولات لم يحققها الأشخاص الأسوياء.

وأوضح أن الفيلم يشارك في بطولته مجموعة من الأبطال الرياضين اللذين يحتذى بهم،منهم مريم وجيه بطلة العالم في السباحة وحاصله على أكثر من 50 ميدالية وهى أيضا أول فنانة تشكيلية من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى كريم محمد بطل الجمهورية في السباحة ورياضة الدراجات، وسيمة عيسى بطلة العالم في رفع الأثقال، والفيلم من إخراج ومونتاج أسامة شعبان وسيناريو رانيا أحمد ومدير التصوير شروق يوسف.