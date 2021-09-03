الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التعاون الدولى تسلط الضوء على دور التكنولوجيا فى تحقيق النمو الاقتصادى

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تناقش وزارة التعاون الدولي خلال ورشة عمل ضمن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تسليط الضوء على دور الإيداع والتكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادى في قارة إفريقيا ومناقشة الأدوات والسياسات التي تسرع من مشاركة الشباب في إنجاز أجندة التنمية في أفريقيا واستكشاف الفرص والدور الذي يمكن أن يكون به رواد الأعمال والشباب في قارة إفريقيا وللاسراع نحو وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وتعد قارة أفريقيا من أصغر قارات العالم ويستحوذ الشباب أقل من 25 عامًا على 60٪ من عدد السكان، بما يعد واحدًا من الأصول والقيمة المضافة التي تعزز من عملية تبني التحول الرقمي وسياسات الإيداع ووضع الاطر التنموية بقيادة عقول شابة ومهارات استثنائية.

 

وتهدف الورشة إلى استكشاف وسائل تعزيز الحلول المبتكرة التي يقودها شباب قارة افريقيا، بالإضافة إلى تناول كيفية مشاركة الشباب الأفريقي فيما يشهده العالم من نمو في الابتكار وكيفية تعامل النظم البيئية لريادة الأعمال الوطنية في القارة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

كما تناقش الورشة تحديد الدور الذي يلعبه التحول الرقمي في مجال التكنولوجيا وتحديد إصلاحات السياسات المطلوبة من أجل تعزيز مشاركة الشباب في ازدهار هذه الصناعة.

 

ومن المقرر أن يشارك في ورشة العمل، ممثلي بيئة ريادة الأعمال الشركات الناشئة والمستثمرين ومراكز الابتكار وصانعي السياسات الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث.

 

ومنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي يومي 8 و 9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، يُناقش سبل تعزيز دور الشراكات مُتعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، خلال فعاليات الجلسة الحوارية الأولى من جلسات المنتدى.

وزارة التعاون الدولي منتدى مصر للتعاون الدولي التكنولوجيا النمو الاقتصادي التنمية المستدامة

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