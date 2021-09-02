الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات في قتل تاجر لزوجته بأكتوبر

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة اتهام تاجر بقتل زوجته بمدينة 6 أكتوبر بسبب خلافات زوجية كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

أمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجنى عليها وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر لاتهامه بالاعتداء على زوجته مما أسفر عن مصرعها بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات أسرية بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة تعرضها لاعتداء بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة الضحية بعدة كدمات، ووجه أفراد أسرتها اتهاما لزوجها "تاجر" بالاعتداء عليها بالضرب، بسبب خلافات أسرية بينهما، مما أسفر عن وفاتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مدينة 6 أكتوبر تاجر بقتل زوجته خلافات زوجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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