الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: لن نرفع العقوبات المفروضة على طالبان

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات على حركة طالبان الأفغانية، مؤكدا أن واشنطن ستحكم على أفعال الحركة.

وأضاف البيت الأبيض أن عدد من الأمريكيين لا يزالون في أفغانستان و100 منهم يطلبون المغادرة، مشيرا إلى أن 77% من الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كانوا معرضين للخطر.

وأوضح البيت الأبيض أنه تم اتخاذ خطوات لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

بالتزامن، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، بإقامة حكومة شاملة في أفغانستان تضمن تمثيلا للنساء وتكافح الإرهاب.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "نريد إعادة فتح مطار كابول لتوفير المساعدات الإنسانية التي سنواصل إرسالها إلى أفغانستان"، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يشجع جميع الأطراف الأفغانية على التوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة.

أفغانستان البيت الأبيض الخارجية الامريكية العقوبات على طالبان حكومة شاملة

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