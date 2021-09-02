الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة ألقت نفسها من الطابق السابع بحدائق القبة

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بحدائق القبة، بالتصريح بدفن جثة فتاة أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى عقار بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة بسبب معاناتها من مرض السرطان.

 كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 
البداية كانت بتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي بمصرع فتاة سقطت من الطابق السابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى ن م"، 34 سنة، ومقيمة دائرة القسم.
وبالفحص تبين العثور على الجثة وسط بركة من الدماء أسفل العقار محل البلاغ، كما تبين إصابتها بنزيف وكسر في عظام الجمجمة وفي أنحاء متفرقة من الجسم.
وكشف التحريات الأولية أن الفتاة كانت تعاني من مرض السرطان، موضحة أن الفتاة في الفترة الأخيرة دخلت في حالة نفسية سيئة.
وتم تحرير ع المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

التصريح بدفن جثة فتاة الطابق السابع حدائق القبة نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

خاص| اتحاد الكرة يكشف موعد النظر فى استئناف عقوبة شيكابالا

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ثنائى الأهلى

بلاغ يتهم حسن شاكوش ورضا البحراوى بالإساءة للفن المصرى

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلى يلتقى سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده فى تل أبيب (صور)