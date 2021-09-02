التصريح بدفن جثة فتاة ألقت نفسها من الطابق السابع بحدائق القبة

أمرت النيابة العامة بحدائق القبة، بالتصريح بدفن جثة فتاة أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى عقار بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة بسبب معاناتها من مرض السرطان.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي بمصرع فتاة سقطت من الطابق السابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى ن م"، 34 سنة، ومقيمة دائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على الجثة وسط بركة من الدماء أسفل العقار محل البلاغ، كما تبين إصابتها بنزيف وكسر في عظام الجمجمة وفي أنحاء متفرقة من الجسم.

وكشف التحريات الأولية أن الفتاة كانت تعاني من مرض السرطان، موضحة أن الفتاة في الفترة الأخيرة دخلت في حالة نفسية سيئة.

وتم تحرير ع المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.