أحلام ناجى شاكر.. أمسية بصالون زين العابدين الثقافى

يقيم صالون زين العابدين فؤاد الثقافي، أمسية بعنوان “أحلام ناجى شاكر” تبث في الثامنة من مساء الخميس، عبر تطبيق «زووم»؛ حيث يحتفي الصالون الليلة بفنان العرائس الراحل ناجي شاكر.

يشارك فى الأمسية كل من الدكتورة أمنية يحيى والدكتورة منى راجي عنايت، الفنان أحمد إسماعيل، الدكتورة سالي رياض، محمد نورالدين، محمد فوزي، ويدير الصالون ويعقب على مداخلات المشاركين الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد.

ناجى انطون شاكر غبروس هو أحد رواد فن العرائس وصاحب عرائس أوبريت "الليله الكبيره"، ولد بالقاهرة فى 16 فبراير سنة 1932م، وتخرج في كلية الفنون الجميلة سنة 1957م من قسم الديكور، بمشروع دبلوم عن فن العرائس.

اختير "ناجي شاكر" للاشتراك فى إنشاء مشرح العرائس، حيث قام بتصميم عرائس وديكور مسرحية الشاطر حسن، التي افتتح بها أول عرض لمسرح العرائس في تاريخ مصر.

وعين شاكر معيدًا بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور سنة 1959، وصمم ديكور وعرائس العرض التانى لمسرح العرائس "بنت السلطان"، كما قام بتصميم عرائس أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى شارك به فى مهرجان بوخارست الدولي للعرائس، وفاز بالجائزة الثانية عن تصميم العرائس والديكور، كما قام بتصميم عرائس وإخراج أوبريت حمار شهاب الدين، من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وغناء الفنان سيد مكاوى.

صمم ناجى شاكر أيضاً ديكور وملابس العديد من المسرحيات الكبيرة، مثل سهرة مع الجريمة لتوفيق الحكيم، وإخراج حسن عبدالسلام، للمسرح الحديث، والزير سالم لألفريد فرج، من إخراج حمدي غيث للمسرح القومي.

حصل على جائزة المهرجان القومى للسينما عن الإشراف الفنى وتصميم الديكور والملابس لفيلم شفيقة ومتولي، من بطولة سعاد حسنى واحمد مظهر واحمد زكى وإخراج على بدرخان، وفي سنة 1993 صمم ديكور وملابس وعرائس مسرحية "شغل أراجوزات"، من إخراج أحمد إسماعيل في وكالة الغوري، وعمل "ناجي شاكر" في آخر سنوات عمره، أستاذًا غير متفرغ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، في شعبة الفنون التعبيرية، كما لعبت خطوطه التشكيلية في رسم شخصية مهرجاني الأقصر وشرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية، حيث قدم عدة تصميمات لأول مهرجان للسينما الأوروبية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتوفى فى 19 اغسطس 2018.