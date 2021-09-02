بلاغ يتهم حسن شاكوش ورضا البحراوى بالإساءة للفن المصرى

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد حسن شاكوش ورضا البحراوي للتراشق بحركات وألفاظ منافية للآداب العامة على المسرح وأمام الجمهور.

أوضح صبري في بلاغه، أنه ما زالت أزمات أغاني المهرجانات تتصدر المشهد، حيث يخرج علينا نواب البرلمان من وقت لآخر بالتصدي لمثل هذه المشاهد بإحالة طلبات إحاطة للمجلس بشأن ظاهرة الإسفاف وإفساد الذوق العام والابتذال في الأغاني، ومدى تأثير ما يطلق عليه أغاني المهرجانات، وليست الأغاني الشعبية على المجتمع.

أضاف صبري بلاغه أن المبلغ ضدهما يقومان بتقديم الأغاني الهابطة المهرجانات والتي أساءت للفن المصري، وترتب عليها إفساد الذوق العام والتأثير على دور الفن المصري في المنطقة العربية، حتى فوجئنا قيام المشكو في حقهما والمنتسبين لنقابة المهن الموسيقية، بتصاريح مؤقتة بالتراشق بالألفاظ المتدنية بينهما وعلى المسرح وأمام الجمهور في حفل تم إذاعته عبر الوسائل الإلكترونية وانتشار الحفل وما حدث به انتشر كالنار في الهشيم داخل مصر وخارجها مما نتج عنه الإساءة لسمعة الفن المصري والفنانين المصريين والمنتمين لها بالعضوية بحق.

وطالب صبري بلاغه، فتح تحقيق وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.