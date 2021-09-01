الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الموسيقيين» تقرر إيقاف حسن شاكوش ورضا البحراوى

حسن شاكوش ورضا البحراوى
حسن شاكوش ورضا البحراوى

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.
              
وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤدين للمهرجانات للتمسك بمسئولية الكلمة والأخلاق، مشددة على أنها لن تتوانى عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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