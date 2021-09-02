النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل مسنة بـ«شوكة طعام» على يد ابنتها

انتقل فريق من نيابة بدر إلى موقع مقتل سيدة مسنة على يد نجلتها، لمعاينة مسرح الجريمة، كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت منطقة بدر واقعة مأساوية بعدما أقدمت فتاة على قتل والدتها المسنة، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة.

وعلى الفور، انتقل رجال مباحث الى مكان الواقعة وتبين أن المتهمة تعاني من مرض نفسي، وأقدمت على قتل المجني عليها، لاعتقادها أنها تريد التخلص منها، وفي سبيل ذلك قامت بالاعتداء عليها بالضرب، ثم أمسكت «شوكة طعام» وسددت لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.

البداية عندما تلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة «ع. أ»، وعلى جسدها أثار تعذيب وطعنة بآلة حادة، وبعمل التحريات تبين أن ابنتها وراء ارتكاب الواقعة، وبسؤال شهود العيان قرروا أن المتهمة دائمة التعدى على والدتها، وتم ضبطها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق.