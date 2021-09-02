الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

3 ديسمبر.. عرض «Diary of a WimpyKid» على منصة ديزني بلس

Diary of a WimpyKid
Diary of a WimpyKid

تستعد منصة ديزني بلس لعرض فيلم الرسوم المتحركة المنتظر "Diary of a WimpyKid"، وذلك يوم 3 من شهر ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الكريسماس.
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‏فيلم رسوم متحركة ” Diary of a WimpyKid“ يعرض حصرياً على منصة ديزني بلس، الفيلم مقتبس من سلسلة روايات ناجحة قام بتأليفها الأمريكي جيف كيني، حول فتى يدعى غريغ هيفلي الذي يهوى كتابة يومياته المضحكة في المدرسة والبيت.
 

 

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية والت ديزني، وصول عدد مستخدمي منصة بث الأفلام عبر الإنترنت حتى 3 يوليو الماضي إلى 116 مليون مشترك وهو ما يزيد عن ضعف عدد المشتركين في نفس التوقيت من العام الماضي، وهو ما يعني أيضًا انضمام 4. 12 مليون مشترك جديد إلى ديزني بلس منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي بدأت فيه المنصة بث حلقات جديدة من الأعمال الشهيرة مثل ذا فالكون ووينتر سولجير ولوكي  وفيلم لوكا.

وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن منصة نتفليكس المنافسة وهي أكبر منصة لبث الفيديو في العالم وصلت إلى رقم  209 ملايين مشترك في مختلف أنحاء العالم بعد أكثر من 10 سنوات من انطلاقها في حين ديزني بلس وصلت إلى 216 مليون مشترك خلال أقل من عامين.

كما أشارت ديزني  إلى أن خدمة بث الفيديو التابعة لها هولو  تضم حاليًا 8. 42 مليون مشترك في حين ارتفع عدد مشتركي خدمة إسبن بلس إلى 9. 14 مليون مشترك.

وتتوقع ديزني وصول إجمالي عدد مشتركي ديزني بلس بحلول أواخر 2024 إلى ما بين 230 مليونًا و260 مليون مشترك على مستوى العالم.

في الوقت نفسه فإن قاعدة مشتركي ديزني بلس تتفاوت من منطقة إلى أخرى في العالم. ففي أوروبا والهند، يتم تسويق خدمة ديزني بلس ضمن مجموعة أوسع من خدمات البث عبر الإنترنت. 

وفي دول مثل الهند يمثل سعر الاشتراك في خدمة ديزني بلس جزءًا قليلًا للغاية من تكلفة الاشتراك  في الأسواق الأخرى بالعالم.

وفي سياق آخر.. تستعد شركة ديزني للإنتاج السينمائي العالمي لطرح عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، ولكن من الملفت للنظر هو قرارها بإصدار جزء جديد من سلسلة أفلام "home alone" الشهيرة، والتي يخوض بطولتها ماكولي كولكين الطفل الذي ارتبط بأذهان الجميع خاصة في موسم رأس السنة الميلادية من كل عام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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