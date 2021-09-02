وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده في تل أبيب (صور)

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يأير لبيد، اليوم الخميس، بسفير مملكة البحرين لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة، الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، في تغريدة باللغة العبرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»، رحب الوزير الإسرائيلي، بالسفير البحريني الجديد، معربًا عن أهمية العلاقات بين الجانبين وتطويرها، كما أعرب عن أمله في زيارة البحرين قريبًا لتدشين السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، في تصريحٍ له خلال اللقاء: "خطوة أخرى نحو سلام حقيقي في الشرق الأوسط، ونأمل زيارة البحرين قريبًا وافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة".

وصول السفير البحريني إلى تل أبيب

ووصل السفير خالد يوسف الجلاهمة، الثلاثاء الماضي، إلى مطار «بن جوريون» الإسرائيلي، لتسلم مهام عمله بوصفه أول سفير للبحرين لدى إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» في بيانٍ سابق، عبر موقعها الرسمي، أن وصول السفير والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة مملكة البحرين في تل أبيب، خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتي كانت من أولويات وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، ونظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأوضح البيان البحريني، أن سفارة مملكة البحرين في تل أبيب، وسفارة إسرائيل في المنامة، تمثل دورًا مركزيًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما تشكل علامة بارزة أخرى لرؤية اتفاقيات السلام الموقعة في عام 2020.

صورة من اللقاء

تعيين سفير بحريني لدى إسرائيل

وفي 30 مارس الماضي، أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم رقم (43) لسنة 2021، بتعيين رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

ونصت المادة الأولى من المرسوم البحريني على أن «يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل».

وجاء في نص المادة الثانية: «على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية».

اتفاقية التطبيع بين المنامة وتل أبيب

وفي سبتمبر عام 2020 م، تم إعلان الاتفاق على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين ممكلة البحرين وإسرائيل، وذلك بعد اتفاق آخر وقعته الإمارات العربية المتحدة لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في أغسطس من العام ذاته.