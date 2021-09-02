الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تسجل 595 حالة وفاة و30279 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيران
كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن تسجيل 595 حالة وفاة و30279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز خمسة ملايين و55 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 108988 حالة وفاة. 

وذكرت أن 7831 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز أربعة ملايين و269 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي السلالة دلتا سريعة العدوى.

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.22 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و704116.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وزارة الصحة الايرانية فيروس كورونا إيران كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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