الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية والبحرين تبحثان تعزيز التعاون المشترك

كيم بو-جيوم
كيم بو-جيوم

بحث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-جيوم، اليوم الخميس، مع رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما اتفقا على مواصلة التعاون بينهما في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن كيم قد اقترح على رئيسة مجلس النواب البحريني أن يواصل البلدان التبادلات النشطة والتعاون في مجالات الاقتصاد والرقمية والثقافة والصحة في المستقبل، قائلًا: إن البلدين ظلا يحافظان على التعاون بينهما لمدة 45 عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1976.

وأشار إلى أنه سيكون هناك الكثير من التعاون بين النسخة الكورية من الصفقة الجديدة ورؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 بسبب التشابه الكبير بينهما في جانب السياسات، مطالبًا البحرين بالاهتمام بالشركات الكورية لتتمكن من المشاركة في مشاريع البنية التحتية التي تنفذها البحرين، مثل إنشاء جسر جديد يربط بين البحرين والسعودية ومجمع للبتروكيماويات لشركة نفط البحرين (بابكو) المملوكة بالكامل لحكومة البحرين وشبكة للسكك الحديدية الخفيفة.

بدورها، أعربت رئيسة مجلس النواب البحريني عن أملها في توسيع نطاق التعاون الثنائي الذي كان متركزًا على مجالي التجارة والاستثمار ليشمل جميع الاتجاهات والمجالات، معربةً عن احترامها لما حققته كوريا الجنوبية من تقدم وازدهار.

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 218.22 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و704116.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

كوفيد كورونا فيروس مكافحة فيروس مجلس النواب البحريني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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