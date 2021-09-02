وزارة الثقافة تحتفي بـ4 مبدعين مصريين بعد تكريمهم في ملتقى الشارقة الثقافي

احتفت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، بـ4 من المبدعين المصريين بعد تكريمهم في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذى يرعاه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهم: الشاعر درويش الأسيوطي، والأدباء سعيد نوح، سمير المنزلاوي، مصطفى نصر، وذلك بمقر المجلس الاعلى للثقافة وبحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام الأعلى للثقافة وحشد من الأدباء والمثقفين.

ورحبت وزيرة الثقافة بضيوف مصر قبلة المثقفين والمبدعين العرب في المجلس الأعلى للثقافة بالاحتفالية الثقافية التي تأتي في إطار مبادرة واعدة انطلقت من الشارقة برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحتضنها القاهرة اليوم تحت عنوان "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي".

الاحتفاء بالمبدعين المصريين

وأكدت أنها مبادرة ثقافية جديدة ومتميزة تأتي استمرارًا وتأكيدًا لجهود حاكم الشارقة في رعاية المثقفين وأصحاب الاسهامات والعطاءات الفكرية في الوطن العربي وتكرس دعائم مشروع الشارقة الثقافي الذي بدأ منذ سنوات ونتابعه في مصر بكل إعزاز وتقدير.

وأوضحت أن الاحتفالية تؤكد دور المثقفين العرب في إثراء الواقع الحضاري في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والإبداعية في بلدانهم، كما أنها تُثمن دورهم في الارتقاء بالفعل الثقافي والشأن الإبداعي في الدول العربية وتعد حافزًا ودافعًا لهؤلاء المثقفين لمزيد من العمل والتألق والاستمرار في إمداد الساحة الثقافية العربية بأعمالهم الفكرية الجليلة خدمة لبلدانهم ومجتمعاتهم وقضايا أمتهم.

وأضافت أننا اليوم نسعد بتكريم أربعة من الرموز الثقافية الرفيعة تقديرًا لعطائهم الفكري المتميز على مدى عقود ولدورهم الريادي في خدمة الثقافة العربية، وهم الشاعر درويش الأسيوطي، والأدباء سعيد نوح، سمير المنزلاوي مصطفى نصر، وتوجهت بالتحية للمكرمين على مسيرتهم الفكرية الحافلة بالعطاء.

الاحتفاء بالمبدعين المصريين

وتابعت أن ما يزيد من سعادتنا أن يكون تكريم مُلتقى الشارقة اليوم هو الثاني من نوعه للمبدعين المصريين خلال بضعة أشهر فلقد سبق وفي الدورة الأولى٬ وفي دار أوبرا دمنهور بالبحيرة٬ تكريم الناقد والمترجم الكبير سيد إمام تقديرًا لإسهاماته المتميزة في العمل الثقافي.

ومن جانبه، قال العويس إن البهجة والسعادة تتجدّد باللقاءات الأخوية وتتعزّز أواصر المحبة، عندما تكتمل عناصرها التي يتوّجها التواصل العربي والتعاون المشترك، وهذا ما يجسّده عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية استمرار التواصل العربي في المجالات كافة.

وتابع أننا اليوم نمثّل معًا نموذجًا لهذه المبادئ من خلال ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، وهو الملتقى الذي انطلق هذا العام، والذي يهدف إلى تكريم القامات الثقافية العربية التي أثْرت الساحة الثقافية المعاصرة بالإبداع في مجال الآداب بحقولها المتعدّدة، وأضاف: لقد حرص الملتقى أن يتخذ من مصر مبتدأً لانطلاق فعالياته، ومنها إلى الدول العربية كافة، حيث شهدت مدينة دمنهور في أبريل الماضي تكريم ابنها سيّد إمام، خلال الدورة الأولى، وبعد أن جاب الملتقى الدول العربية، نعود اليوم بتوجيهٍ كريم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "راعي الملتقى"، لتكريم كوكبة جديدة من أدباء مصر، حيث تجتمع في هذا الحفل الإسكندرية، وكفرالشيخ، والمنيا وأسيوط لتكريم الأدباء درويش الأسيوطي، مصطفى نصر، سمير المنزلاوي، سعيد نوح.

الاحتفاء بالمبدعين المصريين

وبدوره، أكد هشام عزمي أن ما يزيد من تميز هذه الاحتفالية أنها تنعقد بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية، وذلك ترسيخًا للتعاون الثقافي المميز بين مصر ودولة الإمارات العربية.

وأوضح أن الاحتفالية تكرس دور المجلس في رعاية المفكرين والمبدعين، فعبر تاريخه الطويل ومن خلال احتضانه المئات من الأنشطة والفعاليات من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ومسابقات.