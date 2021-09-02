الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقنا

إسعاف
إسعاف

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، في تصادم دراجتين بخاريتين بقنا.  

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يُفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في تصادم دراجتين بخاريتين بمركز نقادة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مقر البلاغ، ونقلت الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.‏

كان سائق لقي مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم، في انقلاب جرار زراعي بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا  من غرفة العمليات، يُفيد بمصرع  سائق، وإصابة آخر، في انقلاب جرار زراعي بطريق سمهود. 

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، ورفع الجرار وايداعه نقطة شرطة سمهود، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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