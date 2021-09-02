لليوم الثاني.. «تزوجني بدون مهر» تتصدر «الترند» للمطالبة بتسهيلات الزواج

واصلت حملة "تزوجنى بلا مهر" تصدر "الترند" في تويتر لليوم الثاني على التوالي، ويغرد العديد من لبنان وخارج لبنان عن هذه الحملة ، وهى مبادرة من الفتيات اللبنانيات لتسهيل الزواج فى لبنان بسبب سوء الحالة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع نسبة العنوسة.

ورغم تصدر الحملة للترند على "تويتر" فقد شهدت جدلا واسعا في لبنان ما بين مؤيد ومعارض، وقالت أم جميلة فى تغريدة لها على تويتر:" بمناسبة تزوجنى بلا مهر.. من تزوج بلا قرش نام بلا فرش ليش تبيعين نفسك".

معارضة وسخرية

بينما قال خالد مغرد آخر ساخرًا من الحملة: " أنا ناطر حملة تزوجنى وتزوج رفيقتي بلا مهر علشان أتوكل"، بينما قال عبد الكافى فى تعليق له :" بمناسبة تزوجني بلا مهر أي شيء يأتي بلا ثمن يكون التفريط فيه بسهولة، لذلك أنصح باختيار صاحب الدين والخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا زواج إلا بولي".

بينما يقول يونس الزهيمي: "الله يحفظ لبنان ويستاهل الشاب اللبناني الاستقرار والحياة الكريمة والسعادة بس على الاقل بخاتم من ذهب".

بينما يقول زيزو علي أحد المغردين على حملة "تزوجنى بلا مهر"، صحيح ربما يكون الزواج بلا مهر لكن الطلاق سيكون مكلف جدًا مفسيًا وماديًا ويجب على فتيات لبنان أن يدركن ذلك الأمر.

تفاصيل الحملة

وكانت قنوات ومواقع إخبارية لبنانية، قد نشرت مقطع فيديو لمجموعة من الشابات اللاتي أطلقن حملة بوسم "تزوجني_بدون_مهر»"، بهدف المساهمة في معالجة مشكلة العنوسة بمنطقة الساحل اللبناني.

وقالت الفتيات إن الحملة تأتي في ظل غلاء المعيشة ما أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة في لبنان، وهو هذا الأمر الذي جعلهن يطلقن هذه الحملة، وأكدن أن الحملة لا تقلل من شأن فتيات لبنان ولكنها تساعدهن على تحقيق حلم الزواج والاستقرار.