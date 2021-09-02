الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لليوم الثاني.. «تزوجني بدون مهر» تتصدر «الترند» للمطالبة بتسهيلات الزواج

صورة من المبادرة
صورة من المبادرة

واصلت حملة "تزوجنى بلا مهر" تصدر "الترند" في تويتر لليوم الثاني على التوالي، ويغرد العديد من لبنان وخارج لبنان عن هذه الحملة ، وهى مبادرة من الفتيات اللبنانيات لتسهيل الزواج فى لبنان بسبب سوء الحالة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع نسبة العنوسة.

 ورغم تصدر الحملة للترند على "تويتر"  فقد شهدت جدلا واسعا في لبنان ما بين مؤيد ومعارض، وقالت أم جميلة فى تغريدة لها على تويتر:" بمناسبة تزوجنى بلا مهر.. من تزوج بلا قرش نام بلا فرش ليش تبيعين نفسك".

240978269_2953714974900547_3852316727764812427_n

معارضة وسخرية

بينما قال خالد مغرد آخر ساخرًا من الحملة: " أنا ناطر حملة تزوجنى وتزوج رفيقتي بلا مهر علشان أتوكل"، بينما قال عبد الكافى فى تعليق له :" بمناسبة تزوجني بلا مهر أي شيء يأتي بلا ثمن يكون التفريط فيه بسهولة، لذلك أنصح باختيار صاحب الدين والخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا زواج إلا بولي".

بينما يقول يونس الزهيمي: "الله يحفظ لبنان ويستاهل الشاب اللبناني الاستقرار والحياة الكريمة والسعادة بس على الاقل بخاتم من ذهب".

بينما يقول زيزو علي أحد المغردين على حملة "تزوجنى بلا مهر"، صحيح ربما يكون الزواج بلا مهر لكن الطلاق سيكون مكلف جدًا مفسيًا وماديًا ويجب على فتيات لبنان أن يدركن ذلك الأمر.

241036420_162875955984109_4624650365541640713_n

تفاصيل الحملة

وكانت قنوات ومواقع إخبارية لبنانية، قد  نشرت مقطع فيديو لمجموعة من الشابات اللاتي أطلقن  حملة بوسم "تزوجني_بدون_مهر»"، بهدف المساهمة في معالجة مشكلة العنوسة بمنطقة الساحل اللبناني.

241104471_527345978331372_6875585290765695528_n

وقالت الفتيات إن الحملة تأتي في ظل غلاء المعيشة ما أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة في لبنان، وهو هذا الأمر الذي جعلهن يطلقن هذه الحملة، وأكدن أن الحملة لا تقلل من شأن فتيات لبنان ولكنها تساعدهن على تحقيق حلم الزواج والاستقرار.

تسهيلات الزو تزوجنى بلا مهر لبنان فتيات لبنان العنوسة حملة تزوجنى بلا مهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«التعليم العالي»: بدء الدراسة في 17 كلية جديدة بالجامعات الخاصة

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ضبط عاطل بـ6 طرب حشيش فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

الخارجية الفلسطينية تدين رفض إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

مؤسسة إسرائيلية متطرفة تقتحم مدرسة فى بيت لحم