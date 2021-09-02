كفر الشيخ تشارك في فعاليات فوج القادة التخصصي للطلاب المتميزين بالجامعات

شارك وفد من جامعة كفر الشيخ، فى فعاليات فوج إعداد القادة التخصصي للطلاب المتميزين بالجامعات المصرية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحت شعار مناهضة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، في إعداد القيادات وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في ضوء رؤية مصر 2030.

وتكون وفد الجامعة المشارك فى هذا الملتقى المتميز من الطالب أحمد رجب الشناوى، كلية الذكاء الاصطناعي، والطالب الهوارى منصور الهوارى، كلية الطب البشرى، والطالبة أسماء طارق البنا، كلية الزراعة.

يذكر أن برنامج إعداد القادة يسهم فى تنمية الخبرة الذاتية للطلاب وتحث جامعة كفر الشيخ الطلاب على المشاركة فى مثل تلك الفعاليات بهدف زيادة مهارات الطلاب واستغلال إمكاناتهم الاستغلال الأمثل وإعداد كوادر قيادية من طلاب الجامعة.

وقد تم اختيار الطالب الهوارى منصور الهوارى من جامعة كفر الشيخ لعرض كل ما تم فى هذا الملتقى فى الحفل الختامي أمام مساعد وزير التضامن الاجتماعي وقيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، ونال إشادة جميع الحضور وكان نموذجًا مشرفًا لطلاب جامعة كفر الشيخ.

كما تضمن البرنامج جزء ترفيهي بجانب الجزء التثقيفي حيث تضمن رحلة سفاري وجولات حرة ورسم لمجسم لمناهضة التدخين والمخدرات على الشاطئ باستخدام الرمال.

فيما تشارك كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، في المسابقة العالمية للبرمجة لشباب الجامعات للعام الرابع على التوالي "ICPC" بـ17 فريق من طلاب الكلية، الذين يتنافسون فيها في الـ"problem solving" في واحدة من أهم وأكبر المسابقات العالمية، والتي تقام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

وأكد الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، تأهل 3 فرق لتمثيل جامعة كفر الشيخ بالتصفيات المؤهلة للمنافسة على مستوى الشرق الأوسط والعرب وإفريقيا.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون تدشين الكليات مرتبط بخدمة سوق العمل، وأن يكون لدى الجامعات المصرية خريجين متميزين تلبية لمطالب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أضاف دسوقي، أن لدينا طلاب فائقين في كلية الحاسبات والمعلومات يكتسبون الخبرات بشكل مستمر، ويقدمون أفكارًا مبدعة للغاية.

