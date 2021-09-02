حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمطروح

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية تحت إشراف الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير إدارة العلاج الحر حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة.

حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية

جاء ذلك للتأكد من الالتزام وعدم مخالفة الاشتراطات الطبية والصحية وشروط التشغيل والترخيص ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى وسياسات الجودة وتفعيل منظومة النفايات وإعداد تقرير بحالة تلك المنشآت.

حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية

وشدد الدكتور محمد علي، وكيل صحة مطروح، على استمرار الحملات المكثفة بصحة مطروح لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين.

حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية

وأكد وكيل صحة مطروح عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة مطروح.

حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بمطروح بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، لإحكام الرقابة وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية

حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية