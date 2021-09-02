الرئيس التونسي يتهم جهات تحاول شراء مرتزقة بالأموال من الخارج

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، أنه سيبقى على العهد ولن يخاف في الحق لومة لائم وفقًا لـ«فرانس برس».

واتهم الرئيس عند استقباله المكلف بتسيير وزارة الصحة، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية على فيس بوك، جهات لم يذكرها صراحة، بمحاولة شراء مرتزقة من الخارج، قائلًا :"مهما كان الطرف الذي يناور ويحاول شراء بعض المرتزقة بالأموال من الخارج" فإنه لا يخاف.

وجاء ذلك بعد تسريب عن محاولة اغتيال، أو على الأقل التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس التونسي، وتورط حركة النهضة في ذلك، ما دفع الحركة وبعض المقربين منها، إلى رفع دعاوى قضائية عاجلة، ضد صحيفة أسبوعية نشرت الخبر، وقالت إن الحركة، وبعض حلفائها، يخططون للزج بالبلاد في حرب أهلية، بعد قرارات الرئيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، وأبرزها تجميد البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة، ورفع الحصانة عن البرلمانيين.

وتحدث سعيّد في الفيديو، قرارات منع سفر بعض رجال الأعمال، والشخصيات السياسية، قائلًا إن " هؤلاء متهمون في قضايا استيلاء على أموال التونسيين".



من جانبه أكد مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليون و600 ألف شخص في تونس تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الوطنية المفتوحة الثلاثة للتلقيح في8 و15 و29 أغسطس الماضي.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته اليوم، أن تلقيح 1,6 مليون مواطن خلال ثلاثة أيام، هي نتيجة استثنائية ودليل على ديناميكية والتزام مختلف الجهات لمجابهة الأزمة الصحية بفعالية والتصدي لجائحة كورونا.

ولفتت المنظمة، إلى أن أكثر من 35 في المائة من التونسيين تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح فيما بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا الحصول على اللقاح 20 بالمائة، مؤكدة أن تونس تتقدم بذلك نحو بلوغ هدفها المتمثل في تلقيح 50 بالمائة من التونسيين بحلول أواخر شهر أكتوبر المقبل.