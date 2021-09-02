العثور على جثة سائق فى شوارع المنصورة

عثر أهالي مدينة المنصورة على جثة شاب من أبناء المنصورة يدعى "كريم.م.ع"، ٢٢سنة، سائق، أسفل عقار بمنطقة العجوزة، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، كما تبين وجود كسور في جميع أنحاء الجسم.

وكشف التقرير المبدئي للطب الشرعي الخاص بوفاة سائق في العقد الثالث من عمره عن أنه كلن يرتدي ملابسه كاملة الداخلية والخارجية، وتبين أيضا أنه مصاب بعدة كسور في أنحاء متفرقة من الجسم وكذلك نزيف داخلي وخارجي وذلك نتيجة الاصطدام بجسم صلب ورجّح تقرير الطب الشرعي المبدئي، أن المجني عليه تم إسقاطه من الأعلى، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بذلك.

وشيع المئات من أهالي مدينة المنصورة، مساء أمس الأربعاء، جثمان الشاب كريم بمقابر الأسرة، مطالبين بالقصاص وسرعة الوصول إلى الجاني.



ومن جهتها أكدت والدة المتوفي على أن نجلها ذهب الى القاهرة للعمل وكسب لقمة عيش حلال قائلة: "كان نفسه يكسب لقمة عيش حلال يعيشنا منها".

وأضافت وهي تبكي: "مكنتش مطمنة"، مطالبة بضرورة سرعة ضبط الجاني وتقديمة لمحاكمة عادلة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة العجوزة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، إذ كشف عن وجود شبهةجنائبة في الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف غموض الواقعة،وأمرت باستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة، وسبب تواجده بالمنطقة، وأخيرا صرّحت بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من أعمال التشريح.



وكشفت التحريات التي باشرتها أجهزة الأمن أن المجني عليه من المنصورة، وحضر إلى الجيزة للعمل كسائق خاص، وجار التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، وضبط الجناة.