مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يفاجئ المستشفيات بزيارة: «أنا جاى أسمع رأى المرضى» (صور)

فاجأ الدكتور مصطفي شعبان، مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، مستشفيات التأمين الصحي الشامل بزيارة مفاجأة، وذلك للوقوف علي مستوى الخدمة المُقدمة للمنتفعين من المرضى.

وفوجئت الأطقم الطبية بقسم الطوارئ والعناية المركزة بمستشفي السلام بزيارة مدير الهيئة، والتأكد من التزام الأطقم الطبية بالتواجد في خدمة المرضى، وتقديم كل الخدمات التي توفرها الهيئة، وشدد خلال زيارته علي ضرورة حصول المنتفع بمنظومة التأمين الصحي على كافة الخدمات العلاجية، في ظل توجه القيادة السياسية والحكومة في تقديم رعاية صحية فائقة للمواطنين.

وخلال جولته أطمأن «شعبان» علي الطبيبة شيماء سمير محمد شطا، والتي صدمتها دراجة نارية مسرعة، ووجه بتقديم الرعاية اللازمة لها، مؤكدًا أنها جندية مخلصة من جنود هيئة الرعاية.

واستكمل «مدير هيئة الرعاية ببورسعيد» جولته بزيارة لمستشفي الزهور، وتفقد الطوارئ والقسم الداخلي والعناية المركزة، وحرص على الحديث مع المرضي عن مستوى الخدمة المُقدمة، قائلاً «مش عاوز مريض يكون ليه شكوى واحدة».

وفي تصريحات خاصة أشاد شعبان بالتزام الأطباء والتمريض، وثمن المجهود الذي يقومون به في خدمة المرضى، مؤكدًا أن الجولات المفاجأة منهج للعمل.

في سياق متصل، أعلن مصطفي شعبان نجاح شفاء 3 حالات انسداد مزمن، تعاني من ضيق شديد وقصور بالشرايين التاجية، وتم التوسيع وتركيب الدعامات اللازمة لها داخل مستشفيات الهيئة بواسطة فريق القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى النصر التخصصي.

وأشار إلى أن الحالات كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي، وضعف شديد بعضلة القلب، وذلك بعد عرضها على لجنة القلب وجراحة القلب، والتي أقرت مناسبتها للتوسيع البالوني للصمام بالقسطرة وبدون جراحة.