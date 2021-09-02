تفاصيل فعاليات «صيف بلدنا» بمصايف بلطيم وجمصة ودمياط الجديدة ورأس البر

تقدم قصور الثقافة العديد من العروض في مصايف مصر، وذلك عبر فعاليات تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، ضمن جهود قصور الثقافة للوصول بالمنتج الثقافي الراقي لكل المواطنين خاصة أماكن التجمعات بالمدن الساحلية خلال فترة الإجازة الصيفية.

فعاليات «صيف بلدنا»

توشكي الأمل بمصيف بلطيم بعروض صيف بلدنا

والتقى جمهور مصيف بلطيم مع عرض مميز لفرقة توشكى للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد قمر، حيث قدمت الفرقة مجموعة متنوعة ومتميزة من الفقرات منها رقصة "غزل نوبي، تابلوه توشكي الأمل، الصياد، رقصة الأراجيد".

فعاليات «صيف بلدنا»

الفرح الشرقاوي يشعل حماس جمهور شاطئ جمصة

افتتحت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عروض الأسبوع الخامس بمصيف جمصة ضمن عروض "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث التقى جمهور مصيف جمصة مع رقصات فرقة الشرقية للفنون الشعبية والتي عبرت عن الطابع الفلكلوري لعادات وتقاليد الشعب الشرقاوي خاصة والمصري عامة ومنها "الفرح الشرقاوي، الحوايا، كف العرب، التحميلة" بقيادة وتدريب الفنان طارق جابر، يذكر أن فعاليات صيف بلدنا مستمرة حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري.

فعاليات «صيف بلدنا»

السامر السيناوي بعروض صيف بلدنا بدمياط الجديدة

استقبل المسرح الروماني بدمياط الجديدة عرضا مميزا لفرقة العريش للفنون الشعبية تضمن رقصات شعبية سيناوية من التراث المصري، حيث عبر فنانى الفرقة بلوحات فنية عن "السامر السيناوى، الهباش، الدبكة"، بجانب عروض أخرى بعنوان "رجال سيناء، قيمو الأفراح والرحية وأم الخلة" وسط حضور جماهيري مميز، جدير بالذكر استمرار العروض حتى ١٠ سبتمبر الجاري.

فعاليات «صيف بلدنا»

قنا للفنون الشعبية تتألق برأس البر

استقبل المسرح المدرج برأس البر، الليلة السابعة عشر مع فرقة قنا للفنون الشعبية وباقة من التابلوهات المعبرة عن التراث الصعيدي بطرب من الفنان عبد الفتاح شريف والتصميم والإخراج للفنان أحمد فؤاد وبتدريب الفنان هاني المصرى، العروض رقصات "قصب السكر، القلل القناوي، التنورة، واختتمت بالفرح القناوي"، جاءت العروض بحضور مدير ادارة المهرجانات بالهيئة يرافقه مدير عام فرع ثقافة دمياط وسط حضور جماهيري كبير.

فعاليات «صيف بلدنا»