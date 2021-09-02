4 أمراض تصيب محصول اليوسفى وطرق العلاج

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، عن 4 أمراض تصيب محصول اليوسفي وتشمل:

أولا: مرض إنترا كنوز

مرض فطري يصيب معظم أشجار الحمضيات ومنها اليوسفي ويظهر على الأشجار خلال الفترات الرطبة من كل موسم على مدار السنة وتعتبر الأغصان الضعيفة على الشجرة أكثر عرضة للمرض، كما تعد الفطريات أحد أسباب الإصابة به نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة أو سقوط الأمطار.

- أعراض المرض: سقوط أوراق اليوسفي، موت الأغصان، لون الأغصان تصبح داكنة بسبب امتلائها بالجراثيم، تسوس الثمار بجانب تشوه الأنسجة الداخلية.

- طريقة العلاج: استعمال المبيدات بالرش على مناطق المصابة وغير المصابة للشجرة بالكامل.

ثانيا: مرض تعفن الجذور الجزئي

مرض فطري يصيب اللحاء الداخلى للأشجار ومنها اليوسفي مما يصيب الشجرة بالسرطانات، وتحدث الأغصابة نتيجة وجود خشب أو جذوع مصابة بجانب الشجرة السليم.

- أعراض المرض: موت فروع الشجرة، ذبول الشجرة، تغير لون الأوراق وتحولها إلى الأصفر أو الأحمر.

- طريقة العلاج: إزالة الأشجار من جذوعها كاملة، وعدم زراعة التربة إلا بعد مرور سنة وتبخير التربة.

ثالثا: مرض اخضرار الحمضيات

مرض بكتيري يصيب أشجار الحمضيات وخاصة اليوسفي، حيث تسكن البكتريا المسببة للمرض في اللحاء.

- أعراض المرض: إصفرار الأوراق وعروقها، سقوط الثمار قبل نضجها، توقف نمو النبات، تكون بقع على الأوراق بجانب تشوه الثمار.

- علاج المرض: يجب زراعة الأشجار في مواعيدها المناسبة ومعالجة المرض حراريا.

رابعا: مرض هديبات الأجنحة

مرض يصيب شجرة اليوسفينتيجة تغذية بعض الحشرات عليها مما تؤثر على نموها، وتحدث خللًا بداخلها وتتسبب الحشرات في إصابتها لاسيما حشرة التريبس.

- أعراض المرض: تمدد القشرة الخارجية لثمار الفاكهة، وجود بقع خضراء داكنة على الأوراق وتحول لونها إلى الأبيض أو الفضي، وتصيب الأنسجة أوراقها.

- علاج المرض: انتظام عمليات الري ومكافحة الحشرات بالمبيدات الحشرية.

كيفية وقاية أشجار اليوسفي من الأمراض

1- الاهتمام بتقليم الأشجار وخاصة الأغصان المكسورة أو المريضة بمقصادة حادة.

2- تعرض أشجار اليوسفي للضوء يوميا من 8 إلى 10 ساعات لذلك يجب زراعتها في أماكن مشمسة.

3- الحفاظ على نظافة التربة وخلوها من الأعشاب الضارة وتكوم جيدة الصرف.

4- تسميد أشجار الحمضيات خاصة اليوسفي في فصل الربيع ورش السماد حول الشجرة.