«تموين البحيرة» تشن حملة مكبرة بدمنهور وكفر الدوار

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع التموين الوحدات المحلية لمركزى دمنهور وكفر الدوار ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، حملة مكبرة بمراكز ومدن دمنهور وكفر الدوار أسفرت عن ضبط عدد ثلاث عبوات جبن شيدر زنة العبوة 900 جرام، وضبط عشرين عبوة جبن مختلفة الأنواع زنة الواحدة 300 جرام، وضبط 2 عمود بيف زنة الوحدة 2 كجم، وضبط 117 عمود لانشون زنه الوحدة 300 جرام، وضبط 118 كجم أرز، و36 كجم فيشار، وضبط 7 كجم عدس، وجميع المضبوطات سالفة الذكر غير محتفظة بخواصها الطبيعية وغير صالحه للاستهلاك الآدامى وذلك بمدينة دمنهور.

كما تمكنت الحملة من ضبط 18 كرتونة بداخلها 14 عبوة رقائق قمح "حبوب كاملة" زنة الواحدة 355 جم منتهية الصلاحية، وضبط 17 كرتونة بداخلها 16 عبوة رقائق قمح بطعم الشكولاتة زنة الوحدة 400 جم منتهى الصلاحية، وتم إعدام 18 كجم عبوات ألبان منتهى الصلاحية، وتم سحب 9 عينات أرسلت إلى المعمل الإقليمى المشترك بدمنهور لفحصهم، وتحرير 2 محضر جنحة صحية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية، وتم تحرير محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية.

كما تمكن قطاع مراقبة الأغذية بكفر الدوار من ضبط 25 كجم مواد غذائية وكذا 12 لتر زيت منتهي الصلاحية، وإعدام 25 كجم مواد غذائية و3 لترات زيت غير صالح، وسحب 20 عينة مواد غذائية لإرسالها للمعامل، وتحرير 33 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية.

وقد شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.