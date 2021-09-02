الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومى المرأة» و«رابطة الأزهر» بندوة الأسرة أمن قومى ببنى سويف

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة في بني سويف

عقد المجلس القومي للمرأة في بني سويف،  بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر الشريف ومركز النيل للإعلام ببنى سويف ، اليوم الأربعاء، دوة بعنوان "الأسرة  أمن قومي"، بقاعة الوحدة المحلية بقرية هلية مركز ببا  إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وأكدت نرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببنى سويف  على أهمية الأمن العام للمجتمع، مؤكدة "إن الطلاق المبكر وارتفاع نسبته بشكل مخيف مؤشر سلبى واضح على تراجع القيم وضعف العلاقات الزوجية و تهديد وخطر كبير جعلنا ندرك أهمية الأمن في المجتمع" .

 

وأشارت محمود خلال اللقاء إلى أن دستور 2014 أعطى حقوق كثيرة للمرأة، كما أن رئيس الجمهورية لديه إيمان حقيقي بمكانة المرأة المصرية، ووصولها  للعديد من المناصب و هي نصف المجتمع وتشارك في العديد من المجالات المختلفة في الدولة.

 

ووجه محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، التحية للمرأة المصرية أم البطل وأم الشهيد التى ربت وغرست القيم فخرجت نماذج لولاهم ما كانت ثمرة أكبر مشروع قومى وانسانى يقودها الرئيس السيسى  لتطوير القرى، ولما كانت "الحياة كريمة".

 

وأكد سعد أن الأمن القومي للدولة هو قدرة الدولة توفير الحماية والاستقرار من اجل تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، وأن الأسرة المصرية  لها الدور المهم في حماية الأمن القومي للدولة، وحذر من مروجى الشائعات وتداول المعلومات الغير مؤكدة  دون النظر للمصدر مطالبات شبابنا على مواقع التواصل بالرجوع للمؤسسات الرسمية والمتخصصين قبل النشر، مؤكدًا على دور الجميع في حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والفكر المغلوط ودعم التنمية.

 

وأكد الشيخ مصطفى رجب واعظ بالأزهر الشريف عن دور المرأة فهى حافظة القيم والمكونات الاجتماعية ، وأن الأسرة هى نواة المجتمع ودور الرجل والمرأة معا يكمل الصورة منوها على بعض الصور الشاذة فى أن يهتم الرجل أو المرأة بنفسه على حساب غيره مما يجعل الأولاد يفتقدوا للحب والاهتمام،  وهنا تظهر المشكلات  ويكون الخطر على الأسرة والمجتمع.

 

وتحدث القس باسليوس ثابت راعى كنيسة مارى جرجس ببا بأن بيوتنا تحتاج لعلاج أشد أنواع الفقر وهو الشعور بالوحدة وغياب الحب والإحساس بأن الشخص غير مرغوب فيه.

بني سويف المبادرة الرئاسية المجلس القومي للمرأة الأزهر الشريف تداول المعلومات العلاقات الزوجية

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وائل لطفي

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