الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرارات النيابة فى واقعة انتحار فتاة الإسكندرية بعد مشادة مع والدتها

انتحار فتاة
انتحار فتاة

باشرت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة سقوط فتاة من طابق علوي، عقب مشادة كلامية مع والدتها وإقدامها على الانتحار.

وأصدرت النيابة تصريحًا بدفن جثه الفتاة بعد الكشف على الجثة بمعرفة الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان إن كان يوجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة سؤال والدة الفتاة وشهود العيان حوال الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لفحصها.

وبدأت الواقعة عندما اتصل الأهالي سريعًا بسيارة الإسعاف وشرطة النجدة والقسم التابع له محل الواقعة؛ وعقب ذلك، تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة تدعى «دعاء. م. ط»، 25 سنة، من الطابق السادس بالعقار الكائن بمنطقة شهر العسل في البيطاش غرب الإسكندرية.

وانتقل رجال المباحث بالقسم على الفور، إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة الإسعاف؛ وعقب المعاينة، تبين وجود جثة فتاة مسجاة على الأرض، ومصابة بإصابات بمختلف أنحاء جسدها.

ونقلت سيارة الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، ومنها إلى مشرحة كوم الدكة وسط الإسكندرية، تحت تصرف النيابة.

وبسؤال والدتها حول الواقعة، أفادت بوقوع مشادة كلامية، بين الطرفين، وهددت الفتاة بإلقاء نفسها من الطابق السادس بالشقة، ولم تبالي بالتهديد، ولكنها فوجئت بسقوطها فعليًا من شرفة منزلها.

تم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتبدأ التحقيقات. 

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قرارات النيابة فى واقعة انتحار فتاة الإسكندرية بعد مشادة مع والدتها

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