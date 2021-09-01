سفير مصر بجنوب السودان يلتقى وزيرة الثقافة لبحث دعم العلاقات

بحث سفير مصر لدى جنوب السودان محمد قدح، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الثقافة الجنوب سودانية نادية أروب، مقترحات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الثقافة والفنون، مع إهداء شحنة من الكتب المقدمة من وزارة الثقافة المصرية إلى نظيرتها بجنوب السودان.

وأوضح السفير محمد قدح أن الكتب المهداة تتشكل من مجموعة إصدارات للمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن عدد من الأفلام الروائية، مضيفًا أنه سيتم تقديم سلسلة أخرى من إصدارات المركز القومي للترجمة قريبًا، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية.

من جانبها، قدمت وزيرة الثقافة الجنوب سودانية الشكر لوزارة الثقافة المصرية على المواد المهداة، مثمنة الدعم المصري لقطاع الثقافة في جنوب السودان، كما أوضحت أن جوبا بصدد تنظيم المهرجان الأول للثقافة والسلام قريباً، ومعربةً عن تطلعها لمشاركة الجانب المصري في المهرجان، مشيدةً بالعلاقات المتشعبة التي تربط البلدين.

سامح شكري يستقبل وزيرة خارجية جنوب السودان

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، في ٢٧ يوليو الماضي وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان "بياتريس خميسا واني".

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم إبراز ما يمثله انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من خطوة مهمة على صعيد الجهود المستمرة لمواصلة دفع التعاون بين مصر وجنوب السودان قدماً في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم خلال اللقاء بين شكري ونظيرته الجنوب سودانية التأكيد على استمرار مصر في تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاعات الحيوية الجنوب سودانية، فضلاً عن مساندة المساعي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في كافة ربوع جنوب السودان، على نحو يمكن الجانب الجنوب سوداني من تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تطرق كذلك لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة ومجمل التطورات في منطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي. كما تم التوافق على عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.