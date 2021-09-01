الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يتخطى 9 ملايين مشاهدة بفيديو كليب «على الله» (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

يواصل النجم محمد رمضان حصد المشاهدات بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "على الله" والتي طرحت الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتخطى فيديو كليب "على الله" حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة وذلك منذ طرحها يوم 18 أغسطس الماضي، وقام محمد رمضان بتصوير مشاهد الفيديو كليب وسط عرب مطروح والساحل الشمالي وظهر خلاله بشكل جديد ومختلف.

وتعاون محمد رمضان في فيديو كليب أغنية "على الله" مع كل من إسلام شندي الذي كتب كلمات الأغنية ووضع اللحن الخاص بها، والموزع الموسيقي ديزل، ومونتاج وتصحيح ألبون وجرافيكس عمرو عاكف.

وكشف محمد رمضان سبب إلغاء حفله الذي كان مقررًا إقامته بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، الخميس 2 سبتمبر وذلك بعد أقل من 10 أيام على الحفل الذي أحياه في المدينة نفسها.

أول تعليق لمحمد رمضان على إلغاء حفله

ونشر "رمضان" فيديو لايف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مصحوبا بمنشور موضحا خلاله سبب إلغاء حفله قائلا: “أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة”.

أضاف رمضان: "السبب ليس أجري المادي كما ترددت الإشاعات.. السبب أمنيًا لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب حجم جمهوري،  بعتذر لجمهوري، بلغوني إن شعبيتي لا تسمح لإقامة حفل يتسع لـ 3 آلاف مشاهد فقط، وحرصا على سلامتكم وعلى المكان، هما قاموا بإلغاء الحفل بشكرهم جدا، وإن شاء الله أشوفكم في حفل جديد".

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