الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة ONTime Sports الناقلة لمباراة مصر وأنجولا فى تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

تستمر عمليات البحث فى محرك البحث العالمي جوجل عن تردد قناة ONTime Sports الناقلة لمباراة مصر وأنجولا فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة المقرر إقامتها على ملعب 30 يونيو فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم فى الجولة الأولى من التصفيات.

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت جميع مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم عبر قنواتها حصريًا، حيث أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاق مصر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، إضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال.

ونص الاتفاق على بين شركة المتحدة والفيفا على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات أون تايم سبورت لجميع مباريات منتخب مصر والتى سوف تنطلق اليوم 1 سبتمبر بمواجهة أنجولا.

تردد قناة ONTime Sports الناقلة لمباراة مصر وانجولا

اسم القناةONTime Sports
القمر الصناعينايل سات
التردد11861
معدل الترميز27500
الاستقطابافقي
معامل تصحيح الخطأ5/6

تشهد مباراة مصر وأنجولا غياب النجم المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول، بعد رفض الريدز السماح له بالانضمام لمعسكر المنتخب بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تنطلق مباراة مصر أمام أنجولا  فى الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا لمونديال قطر 2022، على ملعب 30 يونيو (ستاد الدفاع الجوي) بالتجمع الخامس فى تمام الساعة التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة ONTime Sports على القمر الصناعي نايل سات.

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تشكيل مصر المتوقع لمواجهة أنجولا فى تصفيات كأس العالم

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد عبدالشافي- أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.
  • خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة.
  • خط الهجوم: محمد شريف.
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