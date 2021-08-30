المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن اتفاقها مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل و خارج مصر أمام انجولا والجابون وليبيا بالاضافة الى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون هذا الأربعاء أمام منتخب أنجولا فى استاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

وينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الاعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية و الفضائية على قنوات أون تايم سبورتس لكل لهذه التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر. وكان الفيفا قد تحصل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادا عضوا، ويحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.



كانت المتحدة قد قدمت عرضا ماليا للفيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهرا وبعد مباحثات مختلفة قام بها فريق المتحدة للحصول على الحقوق من اجل اسعاد الشعب المصرى بمتابعة المنتخب المصرى سواء داخل أو خارج مصر و هو الأمر الذى غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين. والمتحدة تتمنى لكل مشاهدى اون تايم سبورتس متابعة كل برامجها التى ستكون ذاخرة بالانفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الأفريقية وقوفا ومساندة مع جماهير الكرة من الشعب المصرى وراء المنتخب القومى وحتى وصوله إلى كأس العالم 2022 بمشيئة الله.

الجدير بالذكر أن قنوات اون تايم ستقوم بإنتاج المباريات التى يشارك فيها منتخب مصر على ارضها حسب الاتفاق مع الفيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.