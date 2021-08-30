الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

المتحدة للخدمات الاعلامية
المتحدة للخدمات الاعلامية

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن اتفاقها مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل و خارج مصر أمام انجولا والجابون وليبيا بالاضافة الى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون هذا الأربعاء أمام منتخب أنجولا فى استاد الدفاع الجوى بالقاهرة. 
وينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الاعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية و الفضائية على قنوات أون تايم سبورتس لكل  لهذه التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر. وكان الفيفا قد تحصل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادا عضوا، ويحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.


كانت المتحدة قد قدمت عرضا ماليا للفيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهرا وبعد مباحثات مختلفة قام بها فريق المتحدة للحصول على الحقوق من اجل اسعاد الشعب المصرى بمتابعة المنتخب المصرى سواء داخل أو خارج مصر و هو الأمر الذى غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين. والمتحدة تتمنى لكل مشاهدى اون تايم سبورتس متابعة كل برامجها التى ستكون ذاخرة بالانفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الأفريقية وقوفا ومساندة مع جماهير الكرة من الشعب المصرى وراء المنتخب القومى وحتى وصوله إلى كأس العالم 2022 بمشيئة الله. 

الجدير بالذكر أن قنوات اون تايم ستقوم بإنتاج المباريات التى يشارك فيها منتخب مصر على ارضها حسب الاتفاق مع الفيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. 

 

المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية فيفا مباريات تصفيات كأس العالم 2022 المنتخب المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

هل تلقى لقاح كورونا من الممكن أن يتسبب فى الإصابة بالفيروس؟

الحكومة تعلن الانتهاء من التفاصيل الفنية فى عقد إنشاء القطار السريع

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تظلمات الثانوية العامة ودرجات الرأفة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟

وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى