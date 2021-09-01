«التنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل قرارات التسوية لموظفى 6 جهات خلال شهر

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ254 من الموظفين في عدة جهات خلال شهر أغسطس الماضى.

وجاءت على النحو الآتي:

- ١١٦ موظفًا بجامعة جنوب الوادي

- ٩٤ موظفًا بجامعة سوهاج

- ٣٢ موظفًا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري

- ٥ موظفين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط

- ٤ موظفين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة الشرقية

- ٣ موظفين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الوحدات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظًا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد اعتمد حركة تسويات دفعة جديدة شملت 1465 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، شملت 31 جهة حكومية، فى مقدمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بعدد 643 موظفا، يليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد 149 موظفا، ثم مستشفى معهد ناصر بعدد 110 موظفين.

وينظم شروط إعادة التعيين أو التسوية بالمؤهل الأعلى نص المادة 189 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته، والتى تجيز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف بشرط أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016، والحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، و أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.