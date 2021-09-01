إقبال كبير على السيارة المتنقلة للقاح كورونا في إمبابة.. ومواطنون: «سهلت علينا كتير»

شهدت السيارة المتنقلة الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا، بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، التي أطلقتها وزارة الصحة بعدد من المناطق والأحياء والقرى، إقبالاً كبيرا من قبل المواطنين صباح اليوم الأربعاء، خاصةً من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والسيدات، الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا.

ولاقت سيارة تطعيم لقاح فيروس كورونا المتنقلة التي خصصتها الوزارة استحسان العديد من المواطنين والذين يتوافدون عليها منذ الصباح الباكر لحجز أدوار لهم قبل بدء الازدحام، وذلك بعد أن خصصت الوزارة عدد من السيارات لمختلف المناطق لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا.

إقبال كبير على السيارة المتنقلة للقاح كورونا في إمبابة

وتقول سميرة عبدالقادر إحدى أهالي منطقة إمبابة البالغة من العمر 64 عاما، إن وجود سيارة بالقرب من سكنها شجعها على النزول للتقديم وتلقى لقاح فيروس كورونا خاصة وأنها تعاني من العديد من الأمراض وغير قادرة على التوجه للمستشفيات ووضعها على قوائم انتظار لحين موعد تلقى اللقاح.

وأشادت بالعاملين داخل السيارة المتنقلة للقاح فيروس كورونا وسهولة الإجراءات والتقديم ومن ثم تلقي الجرعة، مؤكدة على أن توافر سيارة متنقلة بالمنطقة سهل الكثير على الأهالي والمواطنين خاصة كبار السن.

إقبال كبير على السيارة المتنقلة للقاح كورونا في إمبابة

ومن جانبها قالت نهال مجدي إحدى أهالي المنطقة، إن السيارة المتنقلة تشهد زحام شديد يوميا منذ أن جاءت المنطقة منذ بداية عملها من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء وذلك لرغبة الأهالي في تلقي اللقاح ولسهولة الإجراءات بدلا من التوجه للمستشفيات والانتظار لساعات وأيام طويلة، لافتة إلى أن معظم الوافدين من كبار السن والسيدات.

إقبال كبير على السيارة المتنقلة للقاح كورونا في إمبابة

وتابعت أنهم بمجرد الوصول للسيارة يتم التقديم وملئ بعض البيانات الخاصة برقم التسجيل، الأسم، الرقم القومي، رقم الهاتف، تاريخ الجرعة الأولى، تاريخ الجرعة الثانية، اسم المنشأة الطبية، وبعض البيانات الإضافية الأخرى ومن ثم يتم تسليمها وانتظار دور وميعاد.

إقبال كبير على السيارة المتنقلة للقاح كورونا في إمبابة

أوضح محمد عادل أحد أهالي المنطقة إن المواطنين تأتي منذ الصباح الباكر قبل بدء العمل بالسيارة والتي فور بدء عملها يتم التواصل الفوري مع المواطنين وبدء عمل الإجراءات اللازمة دون انتظار أو مواعيد بعيدة والتسجيل الفور وتسهيل الأجراءات وتلقي اللقاح فورا ومتابعة ما بعد الحصول عليه.