«الرياضيات بالإنجليزية».. تفاصيل المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

أثار الحديث عن إعداد منهج دراسي جديد للصف الرابع الابتدائي، من المقرر أن يُطبق بداية من العام المقبل، الكثير من التساؤلات والتخوفات لدى أولياء الأمور، حول طبيعته، وما إذا كان سيتناسب مع المرحلة العمرية لأبنائهم أم أن المادة العلمية أعلى من قدراتهم كما يتردد. وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنهج الجديد للصف الرابع ليس صعبًا، لكنه يعتمد في المقام الأول على المهارات المهنية والفهم، على عكس، القديم.

ولفتت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن «المنهج الجديد مختلف تمامًا عن القديم والذي كان عبارة عن حفظ فقط، وبعبع لأولياء الأمور خلال مذاكرتهم مع لأولادهم».

وأشارت إلى أن الوزارة تستعد لعقد مؤتمر صحفى ضخم تكشف من خلال تفاصيل منهج الصف الرابع الابتدائي، مشيرة إلى منهج مادة الدراسات أعلى بكثير من نواتج التعلم الموجودة فى المنهج القديم، بالإضافة إلى أن هناك تغييرًا جذريًا في الموضوعات والمعلومات الواردة.

وأضافت أن المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي يحتاج إلى معلم متميز لذلك تم تدريب المعلمين عليه جيدًا، منوهًا بأن منهج مادة الرياضيات، سيشهد لأول مرة تدريس الأرقام والمسائل الحسابية باللغة الإنجليزية بدلًا من العربية.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على أكثر من محور لبناء وتطوير التعليم المصرى بدءًا من مرحلة رياض الأطفال والذى تم تطبيقه منذ عام 2018.

وأشار وزير التربية والتعليم فى اصريحات تلفزيونية له ، إلى أنه في أكتوبر القادم سيستفيد طلاب 4 ابتدائي من هذا التطوير، مما يعد ثورة كبيرة تتم بالتعاون مع كبرى الشركات في مجال التعليم، حيث تمتلك مصر الملكية الفكرية للمناهج الجديدة التي يضع إطارها العام مركز تطوير المناهج التعليمية.