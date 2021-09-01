الفنان محمد الصاوي عن حكاية «بيت عز»: تشبه الواقع كثيرًا

قال الفنان محمد الصاوي، إن حكاية "بيت عز"، من مسلسل "إلا أنا" تشبه الواقع كثيرًا لذا يخمن أن الناس ستتعلق مع الشخصيات كثيرًا، لافتًا إلى أنه وافق على العمل فور عرضه عليه من قِبل المخرج أحمد يسري لأنه مزيج بين الكوميديا والتراجيدي، بجانب الحديث عن قضايا حقيقية.

وتمنى الصاوي نجاح الحكاية الأولى والتي تكون تحت اسم "بيت عز" من الموسم الجديد بشكل قوي بسبب ما بذله فريق العمل من جهدًا كبيرًا فيها، خاصة المخرج المجتهد أحمد يسري الذى نجح فى إخراج طاقات الممثلين، بجانب توفير كل الإجراءات الاحترازية من توفير كمامات وسيارات إسعاف مجهزة خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد بفكرة البطولة الجماعية، خاصة أن جميع أبطال العمل مجتهدون ويتمتعون بخفة الظل، ما سهل على الجميع مشقة التصوير، الذى كان يستمر ١٨ ساعة يوميًا فى بعض الأحيان، لإنجاز الـ١٠ حلقات، لافتًا إلى أنَّ شركة سينرجي للخدمات الإعلامية وفرت ميزانية كبيرة للعمل وإخراجه في أبهر صورة للجمهور.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدى الشامى، صفاء الطوخى، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبى وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسرى، ومن المقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة watch it.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.