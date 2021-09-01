«إفريقية النواب» تطالب المجتمع الدولي بمساندة دول جوار ليبيا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

أشاد النائب رزق جالي نصر الله وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، بالبيان الختامي لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالدور المحوري لدول الجوار في دعم المسار اللیبي برعاية أممية.

وأكد أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، ودول الجوار الليبى بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبى ودول الجوار.

وطالب جالى، فى بيان له، المجتمع الدولى دعم ومساندة البيان الختامي لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، خاصة فيما يتعلق بخروج المرتزقة والقوات الاجنبية من داخل ليبيا لتنفيذ دعوة وزراء خارجية دول الجوار الليبي في البيان الختامى للاجتماع بضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم مع مشاركة دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.

كما طالب المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله دعم تأكيد وزراء خارجية دول الجوار الليبي على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية.

وأشاد جالى بما جاء فى البيان الختامى خاصة تأكيد البيان على الأهمية القصوى لإنجاز مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، مرحبين بجهود فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار، مؤكداً أن البيان الختامى يتماشى مع رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإيجاد حلول سلمية للقضية الليبية حتى يعود الأمن والاستقرار لليبيا والشعب الليبي الشقيق.