«البيئة» تدمج العاملين بالقطاع غير الرسمي للمخلفات في منظومة الحماية الاجتماعية

مراجعة 4200 استمارة للمتقدمين وبحث معايير للمهن وتراخيص مزاولة المهنة

عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أولى اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى بشأن دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات.

وأوضحت "فؤاد" أنه وفقًا لبروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والذى تم توقيعه فى شهر يوليو الماضى لإدماج العاملين بالقطاع الغير رسمى داخل منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تم تشكيل لجنة مشتركة، وذلك لمتابعة أعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوي عن الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها لكل وزير مختص.

وناقش الاجتماع التزامات كل وزارة طبقًا للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها والخطوات المقترحة لسير أعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الاجتماعى ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة.

هذا إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية في البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأمينى لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة، بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

ولفت إلى أن البروتوكول يهدف إلى دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها، بإدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي للقوى العاملة.