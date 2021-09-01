استطلاع رأى: رئيس الوزراء الكندى سيفقد منصبه إذا أجريت الانتخابات الفيدرالية

أظهر استطلاع جديد للرأي أنه في حال أجريت الانتخابات الفيدرالية، فإن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو سيفقد منصبه، ولن يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

وأظهر استطلاع رأي جديد - أجرته شركة (ليجير) في الفترة بين 27 إلى 30 أغسطس الجاري - أن 34% من الناخبين المصوتين سيصوتون لصالح المحافظين إذا أدلوا بأصواتهم أمس.

وقال ثلاثون في المائة من الناخبين الذين قرروا التصويت أنهم سيصوتون لليبراليين، وقال 24 في المائة إنهم سيصوتون للحزب الديمقراطي الجديد.

وعند سؤالهم عن أي زعيم سيكون أفضل رئيس للوزراء ، أجاب 23% من المشاركين جستن ترودو و 23% أجابوا زعيم الحزب الديموقراطي الجديد، جاجميت سينج، ثم 21% من المشاركين اختاروا زعيم المحافظين إيرين أوتول، وفقا للاستطلاع.

وقال 39 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الحزب الليبرالي بزعامة ترودو سيفوز في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 20 سبتمبر.

وكان كشف استطلاع آخر حول الانتخابات الفيدرالية المقبلة في كندا عن غضب متزايد بين الكنديين بشأن التصويت خلال الموجة الرابعة من الوباء.

ورد حوالي 1500 كندي على الاستطلاع الذي أجرته شبكة "جلوبال نيوز"، والذي سأل المستجيبين عن مشاعرهم تجاه الحملة وكيف يخططون للمشاركة في الانتخابات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيبسوس بابليك"، داريل بريكر لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز": "إن عددًا كبيرًا من الكنديين لا يعتقدون ببساطة أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء الحملة. إنهم غير راضين عن حقيقة أننا نقوم بذلك خلال فترة الوباء".

ويُظهر استطلاع الرأي عادة أنه عندما ينزعج الناس من إطلاق حملة ما، فإنهم يتخطونها بسرعة ويركزون على قضايا الحملة. لكن هذا لم يحدث هذه المرة.

وقال بريكر "ازداد الإحباط والقلق بشأن الانتخابات منذ أن طرح منظمو الاستطلاعات السؤال لأول مرة قبل أكثر من أسبوع."