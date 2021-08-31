«الصحة» تكشف النجاحات التي حققتها التطعيمات في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن التطعيمات حققت العديد من النجاحات في مصر.

وأوضحت وزارة الصحة السكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن مصر استطاعت القضاء على مرض شلل الأطفال في مصر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من شلل الأطفال عام 2006، بالإضافة إلى تمكن مصر من انخفاض معدلات انتشار الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي من 4.5% الي 1% وخفض معدلات الانتشار بين الأطفال لـ01.%.

وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل التطعيمات لم تسجل مصر أي إصابة بمرض الديفتريا والسعال الديكي منذ 20 عام، لافته إلى أنه مصر بصدد الاعلان عن مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، كما استطاعت مصر الحد من انتشار التيتانوس الوليدي وتم الإعلان عن ذلك عام 2007.