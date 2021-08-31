الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف النجاحات التي حققتها التطعيمات في مصر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن التطعيمات حققت العديد من النجاحات في مصر.

وأوضحت وزارة الصحة السكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن مصر استطاعت القضاء على مرض شلل الأطفال في مصر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من شلل الأطفال عام 2006، بالإضافة إلى تمكن مصر من انخفاض معدلات انتشار الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي من 4.5% الي 1% وخفض معدلات الانتشار بين الأطفال لـ01.%.

وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل التطعيمات لم تسجل مصر أي إصابة بمرض الديفتريا والسعال الديكي منذ 20 عام، لافته إلى أنه مصر بصدد الاعلان عن مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، كما استطاعت مصر الحد من انتشار التيتانوس الوليدي وتم الإعلان عن ذلك عام 2007.  

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا اللقاحات فيروس كورونا

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أطفال أبوالريش

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