إحباط تهريب كميات من «الشيش الإلكترونية» بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الجمرك، من ضبط عدد من أجهزة تسخين التبغ (الشيش الإلكترونية)، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإيرادات والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط "مصر للطيران" القادمة من موسكو اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية قادمة من روسيا تحمل معها 9 حقائب.

وتم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجابت بالنفى.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة من مصطفى صادق مأمور الجمرك تحت إشراف حازم محمد على رئيس القسم، وتبين وجود 202 جهاز تسخين التبغ إلكترونيا "IQOS " (شيش إلكترونية).

وقرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 139 لسنة 2021.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.