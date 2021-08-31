الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخصين بحوزتهما هيروين وأقراص مخدرة بالمرج

عاطلين
عاطلين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الثلاثاء، القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والأقراص المخدرة بقصد التجار بمنطقة المرج.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين، مقيمان بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية") بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر" - أداة حادة "مقص"- ميزان حساس)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الأجهزة الأمنية القاهرة شخصين الهيروين المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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