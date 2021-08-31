النيابة تكشف حيلة خاطفي طفل المحلة للهروب من الشرطة

واصلت نيابة المحلة الكبرى بالغربية، الثلاثاء، تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة اختطاف الطفل زياد البحيري من أمام محل والده لبيع زيوت السيارات بالمحلة الكبرى.

وواجهت النيابة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم وأقر أنهم اختطفوه ولاذوا بالفرار إلى أحد المنازل البعيدة.

كما واجهت النيابة العامة المتهمين بالتسجيلات التي قدمتها أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بين المتهمين ووالد الطفل.

وتبين أنهم طلبوا فدية تقدر بنحو مليوني جنيه، تراوحت مدة المكالمات بين 15-20 دقيقة عدة مرات بينهم، واعترف المتهمين باستخدام خاصية في الهاتف لتغيير الصوت.

وواجهت النيابة المتهمين أيضا بمكالمة مسجلة من الطفل لأبيه على تليفون أحدهم لطمأنة الأب عليه خلال مراحل التفاوض على الفدية، وانهار المتهمين عند سماعهم المكالمات المسجلة.

واعترف المتهمين أن التسجيلات تخصهم وأنهم استخدموا أحد البرامج لتغيير الصوت لإخفاء شخصياتهم إلاّ أن أجهزة التتبع بوزارة الداخلية نجحت في الوصول إلى الهواتف المحمولة وأماكن تواجدهم حتى ألقى القبض عليهم.

واقتادت أجهزة البحث الجنائي بالغربية كلا من المتهمين “علاء. س”، ٢٩ عامًا عامل خردة و"رمضان. ج"، ٣١ سنة عامل خردة إلى نيابة المحلة الكبرى للمثول أمام النيابة التى فتحت تحقيقا في الواقعة واستمعت لأقوال الأب والأم والطفل المختطف.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.