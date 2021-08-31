الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير السعودي باليمن يلتقي نظيره البريطاني لبحث جهود السلام

السفير السعودي باليمن
السفير السعودي باليمن و نظيره البريطاني

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن، والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن إضافةً إلى جهود المملكة في دعم اليمن في شتى المجالات، كما تم مناقشة أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي السادس والعشرين من أغسطس الجاري، التقى السفير السعودي باليمن، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض, إضافةً إلى دعم المملكة لليمن في شتى المجالات، مشيدين بالدعم الاقتصادي المستمر من المملكة لليمن وآخرها منحة المشتقات النفطية، والجهود المشتركة في العمل الإنساني في اليمن.

دعوة يمنية

وفي وقتٍ سابق، طالب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، المجتمع الدولي، بمضاعفة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي، مجددًا اتهامه للميليشيا برفض السلام والاستمرار في التصعيد الميداني، وزعزعة الاستقرار والأمن في اليمن والمنطقة، وتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وحسبما أفادت الوكالة، تطرق الفريق محسن، خلال لقاءٍ سابق بالسفير البريطاني لدى اليمن، في مدينة الرياض، إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في بلاده، خلال مفاوضات السلام المختلفة، مؤكدًا حرص الحكومة الدائم على تحقيق السلام، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما تطرق نائب الرئيس اليمني، إلى جهود المملكة العربية السعودية على صعيد استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة لممارسة مهامها في الميدان، فيما أكد السفير البريطاني، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن.

السفير السعودي جهود السلام محمد بن سعيد آل جابر المملكة المتحدة اليمن اتفاق الرياض

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