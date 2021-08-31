شيخ الطريقة النقشبندية: نلتزم بالإجراءات الاحترازية لكورونا وفعالياتنا «آون لآين»

قال الشيخ سيف الدين الكردي شيخ الطريقة الكردية النقشبندية، إن الطريقة النقشبندية تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، ولذلك يتم تنظيم الحضرات والفعاليات "آون لآين"، وهذا الأمر لم يحدث منذ تأسيس الطريقة النقشبندية ولكنه أمر الله، ولذلك فنحن نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى لكى يرفع هذا البلاء والوباء عنا وعن الأمة كلها.

وكشف الكردي، الترتيبات التي قامت بها الطريقة النقشبندية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد حيث قال: قامت الطريقة بمنع مريديها من تنظيم أي فعاليات مجمعة، حيث تم تنظيم كافة الفعاليات عبر الفضاء الإلكتروني وذلك حتى لاتحدث أي أمور غير مستحبة إصابة أي مريد أو مريدة بفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن الطريقة الكردية النقشبندية من الطرق الصوفية التي انتشرت فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وزعيمها فى مصر هو رئيس محكمة سابق وتتميز بأنها “أصل دون فروع”، وتضم بين أعضائها 5 آلاف قاضٍ ومثلهم من السفراء والوزراء والمسؤولين، وهى الطريقة الوحيدة التى تمتلك جيشًا فى العراق، لذا يطلق عليها الصوفيون "طريقة المجاهدين".